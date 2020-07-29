Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения Россией морского парада в Севастополе. Письмо генсеку ООН направил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица.
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Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

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Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

RT на русском01:22

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

РИА Новостивчера в 21:47

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

РБК00:27

Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе

Lenta.ruвчера в 22:57

Киев обратился к генсеку ООН из-за российского парада в Севастополе

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Украина обратилась к генсеку ООН с жалобой на морской парад в Севастополе

ТАСС01:19
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
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Глава ДИТ спрогнозировал рост заболевших COVID без «Соцмониторинга»

Если снимок не поступает на сервер Главного контрольного управления Москвы в течение часа, то заболевшему выписывают административный штраф в размере 4 тыс. руб. В мае пользователи жаловались на сбои в работе "Социального мониторинга" — уведомления приходили глубокой ночью, фото невозможно было отправить с первого раза, часть штрафов была выписана необоснованно и др.
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Медики во Вьетнаме выявили еще семь новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки в курортном городе Дананге и прилегающей к нему провинции.
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Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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Общество

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Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
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Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
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Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке

Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
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Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
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Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

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Цены на нефть колеблются около $43

Москва, 29 июля 2020, 10:08 — REGNUM По итогам дня 28 июля нефть марки Brent незначительно подешевела, в очередной раз не сумев закрепиться над уровнем $44 за баррель.
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о предстоящей встрече команды с «РБ Лейпциг» в четвертьфинале Лиги чемпионов, которая пройдёт в Лиссабоне 13 августа.
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Россияне припасли рекордно много денег

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Лиза Боярская поздравила мужа с оловянной свадьбой

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Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели

Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
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Происшествия

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и один из автора антитабачного закона заявил, что распространение данного закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны не запрещает работу заведения с кальянами.
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У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
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Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный российский дивизион ПВО

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С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

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Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
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Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

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