Украина обратилась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения Россией морского парада в Севастополе. Письмо генсеку ООН направил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица.

Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

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