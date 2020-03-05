Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории. Об этом сообщает «Українське радіо».

Украина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории

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