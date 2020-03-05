Общество
РамблерУкраина обвинила Китай в утечке коронавируса из лаборатории
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в эпидемии коронавируса виновата «утечка» из китайской лаборатории. Об этом сообщает «Українське радіо».
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«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Комсомольская правда08:18
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Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
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Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
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Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
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Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса
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В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
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