Политика
BFM.ruУкраина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об «ужасном состоянии» возвращенных Россией кораблей. По его словам, с них за время пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью «4 каналу».Ведомости08:59
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
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Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес.
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В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов
Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк.
Общество
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Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
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