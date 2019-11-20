Политика

BFM.ruBFM.ruУкраина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об «ужасном состоянии» возвращенных Россией кораблей. По его словам, с них за время пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью
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