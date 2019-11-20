с чего всё началось

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об «ужасном состоянии» возвращенных Россией кораблей. По его словам, с них за время пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Общество Российский участник Детского Евровидения госпитализирован Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.

Технологии Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima Ранее стало известно, что новая KIA Optima станет длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова вырастет на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а высота в угоду аэродинамике уменьшится на 20 мм, до 1445 мм.

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Шоу-бизнес Юрия Соломина госпитализировали Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.

Политика Госдума разрешила Путину оставить Садовничего ректором МГУ бессрочно В ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили внести в законопроект поправку, разрешающей ректорам МГУ и СПбГУ оставаться на этой должности неограниченно число раз.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Политика В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк.

Общество В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ Сотрудники ФСБ задержали трех членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые в Москве и Подмосковье вербовали рекрутов, переправляли их в Сирию, после чего те воевали на стороне боевиков.