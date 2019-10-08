Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceУкраина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях

Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей

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