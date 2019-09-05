с чего всё началось

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину. В интервью агентству «Укринформ» он назвал РФ одной из основных угроз и обвинил Москву в наращивании военного потенциала с 2015 года для агрессии против Украины.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Армия и оружие Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.

Политика В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Экономика Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Происшествия На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.

Теннис Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».

Хоккей Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.

Общество Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.

Игры Продолжение Deadly Premonition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году На Nintendo Direct издатель Rising Star Games анонсировал продолжение Deadly Premonition – A Blessing in Disguise.

Политика В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Политика Собчак уличили в незнании международного права после слов о Крыме Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уличил Ксению Собчак, выпускницу МГИМО, в незнании международного права До этого Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, в интервью украинской радиостанции заявила о "нарушении Россией международных договоренностей" и необходимости "вернуть Крым Украине".

Экономика Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Гаджеты Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.

Общество Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).