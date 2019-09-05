Армия и оружие

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Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину. В интервью агентству «Укринформ» он назвал РФ одной из основных угроз и обвинил Москву в наращивании военного потенциала с 2015 года для агрессии против Украины.
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с чего всё началось
В интервью агентству Укринформ
 он заявил, что Россия к 2020 году якобы планирует "завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении".
РИА Новости09:40

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Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

URA.Ru15:05

Украинская разведка обвинила Россию в отработке нападения

РБК17:47

Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»

РИА Новости09:40

Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»

RT на русском13:48

Опять «ахтунг!». Разведка Украины заявила об «отработке вторжения» в России

REGNUM10:04

Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке нападения»

РЕН ТВ18:24

Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину

Lenta.ru08:40
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
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Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
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Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России

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Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
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URA.Ru 19:04
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В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
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Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США

Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
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Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы

Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
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Кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава рассказала, что из-за событий 20 июня в Тбилиси и последовавших за ними действий со стороны властей России туристический имидж страны потерпел серьезный ущерб, однако грузинские власти использовали все силы для возвращения репутации.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу

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В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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Собчак уличили в незнании международного права после слов о Крыме

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уличил Ксению Собчак, выпускницу МГИМО, в незнании международного права До этого Собчак, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году, в интервью украинской радиостанции заявила о "нарушении Россией международных договоренностей" и необходимости "вернуть Крым Украине".
Газета.Ru 07:00
Экономика

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
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РИА Новости 11:20
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В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

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Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца

Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
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Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями

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Ведомости 17:00
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

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Политика

Канада упрекнула Китай в незаконных задержаниях граждан

Китайские власти используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 16:39
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