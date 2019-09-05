с чего всё началось

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину. В интервью агентству «Укринформ» он назвал РФ одной из основных угроз и обвинил Москву в наращивании военного потенциала с 2015 года для агрессии против Украины.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Авто ГАЗ создаст преемника «Валдая» Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".

Баскетбол Определились все участники второго раунда чемпионата мира Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.

Общество Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Футбол Глушаков извинился перед «Спартаком» за грязь Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне выступающий за грозненский "Ахмат" Денис Глушаков принес извинения болельщикам столичной команды за то, что происходило за то время, пока он выступал в стане красно-белых.

Происшествия На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Культура Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.

Кино В Железноводске покажут уникальное кино о жизни Льва Толстого Фильм был создан 110 лет назад известным русским кинематографистом Александром Дранковым.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Против Абызова возбуждено третье уголовное дело Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Культура Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.

Экономика В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей Наиболее часто на уловки мошенников, которые выманивают у своих жертв данные банковской карты, поддаются мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Футбол Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.