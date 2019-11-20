с чего всё началось

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об «ужасном состоянии» возвращенных Россией кораблей. По его словам, с них за время пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Политика Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.

Политика Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).

Футбол Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Музыка Объявлены номинанты премии «Грэмми» Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.

Армия и оружие «Корабли-призраки»: Китай испытал новую технологию подмены данных GPS Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Политика В Латвии запретили вещание девяти российских телеканалов Национальный совет по электронным СМИ Латвии 20 ноября запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов, поскольку их бенефициаром является российский банкир Юрий Ковальчук, попавший под действие санкций ЕС, сообщает портал Delfi.

Кино Стартовала работа над сиквелом «Джокера» Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.

Общество Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.