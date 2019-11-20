Политика
BFM.ruУкраина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об «ужасном состоянии» возвращенных Россией кораблей. По его словам, с них за время пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью «4 каналу».Ведомости08:59
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Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
Россия значительно снизит цену на газ для Молдавии с 2020 года
В текущем году голубое топливо поставлялось в страну по цене $235 долларов за тысячу кубометров.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Политика
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Музыка
Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
Армия и оружие
«Корабли-призраки»: Китай испытал новую технологию подмены данных GPS
Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Политика
В Латвии запретили вещание девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии 20 ноября запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов, поскольку их бенефициаром является российский банкир Юрий Ковальчук, попавший под действие санкций ЕС, сообщает портал Delfi.
Кино
Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Общество
Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств
Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Авто
Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе
Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.