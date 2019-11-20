Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с 4 каналом.
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов и розеток с возвращенных кораблей

Телеканал 360°09:09

Киев обвинил Россию в воровстве унитазов с возвращенных кораблей

Московский Комсомолец07:24

Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей

РБК08:31

«Поснимали унитазы»: Киев обвинил Москву в краже с задержанных кораблей

Комсомольская правда08:11

Россию обвинили в снятии унитазов с украинских кораблей

URA.Ru07:40

На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости07:30

В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных кораблей

RT на русском08:37
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Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

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Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.
Lenta.ru 06:48
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Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:06
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета 04:22
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Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД

Интерфакс 07:35
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В Лос-Анджелесе Kia представит новый компактный кроссовер

Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Тарантас Ньюс вчера в 02:02
Хоккей

Сборные России и Финляндии по хоккею сыграют на футбольном стадионе

Игра с участием сборных России и Финляндии по хоккею в рамках Кубка Первого канала состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Аргументы и Факты 06:53
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru 03:55
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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту из-за взлома переписки пятого мужа

Газета.Ru 08:04
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 09:51
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
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Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM 09:21
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных

Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Известия 07:39
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
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Армия и оружие

Фильм ужасов: «всушники» на кладбище просят туман и землю о помощи

Сюжет о «героической перемоге» ВСУ, который больше напоминает кадры из фильма ужасов, показали центральные украинские телеканалы, с радостью рассказывая, как «захисники отбили у противника часть местного кладбища».
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В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Космос

НАСА: астероид-убийца может нанести удар по Земле, превышающий взрыв Хиросимы в 15 раз (Sabq, Саудовская Аравия)

ИноСМИ 06:10
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Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Российская газета 05:07
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Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

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