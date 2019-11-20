Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Об этом он рассказал в среду, 20 ноября, в беседе с 4 каналом.

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

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