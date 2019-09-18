Политика
Lenta.ruУкраина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Линделеф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф продлил контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Спорт-Экспресс 11:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили Ту-160 России над Балтийским морем
Rambler News Service вчера в 13:44
Политика
Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, будут рассмотрены первые итоги реализации стратегии АСИ на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:18
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Теннис
Шарапова: Считаю своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.
Life.ru 10:29
Политика
Минюст США подал в суд на Сноудена за его книгу
Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
МИР 24 06:32
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Авто
Первый гибрид Skoda встал на конвейер
SpeedMe 08:02
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину без контракта с Киевом
Как ранее писал News.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Киеве готовы к встрече по газу, которая будет проходить с участием делегаций России и Европейского союза.
News.ru 15 сентября в 08:22
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков.
Политика Сегодня вчера в 00:10
Экономика
VIP-клиенты Промсвязьбанка перепутали ответчиков
Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Высокий суд Лондона отказал VIP-клиентам ПАО «Промсвязьбанк» во взыскании $40 млн с акционеров PromsvyazCapital, а именно компаний Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и Menrela Ltd. Более того, суд обязал VIP-клиентов оплатить их судебные расходы на общую сумму 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн), сообщает «РБК».
Саминвестор 03:34
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru 10:32
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова
54-летний мужчина без определенного места жительства утверждает, что является внебрачным сыном народного артиста России Валерия Золотухина.
Дни.ру 08:04
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39