Политика
News.ruУкраина обвинила Россию в одесской трагедии
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины обвинил правительство страны в причастности и прямой ответственности за одесскую трагедию из-за «нечестного расследования и обнародования всех обстоятельств» событий мая 2014 года.
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Недодипломаты «незалежной» назвали жертв трагедии 2 мая «вооруженными экстремистами»
Новостной фронтвчера в 15:21
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию
Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
ТАСС 04:16
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Гаджеты
Видеокарты Nvidia дешевеют
Как пишет источник, партнеры Nvidia уже начали расчищать склады для перспективных новинок. Первое сообщение об этом появилось в China Times.
iXBT.com вчера в 16:03
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Происшествия
Воронежский врач выпал из окна больницы
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Общество
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Гаджеты
Опубликованы первые фото с камеры Google Pixel 4A: результат интригует
Источник сравнил опубликованные снимки с фотографиями, сделанными на 48-Мп камеру Xiaomi Redmi Note 7.
3DNews 01 мая в 13:13
Политика
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана
Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Космос
Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету
Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва вчера в 22:06
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 01 мая в 08:15
Общество
В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Общество
В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Здоровье
Врач рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о характерных признаках коронавируса в интервью на канале «Россия-24».
Вести Подмосковья 05:44
Авто
Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях
Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe 05:33
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 01 мая в 05:58
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01