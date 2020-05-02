Политика

News.ruNews.ruУкраина обвинила Россию в одесской трагедии

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины обвинил правительство страны в причастности и прямой ответственности за одесскую трагедию из-за «нечестного расследования и обнародования всех обстоятельств» событий мая 2014 года.
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Одесская трагедия: кто разжёг ненависть на Украине и как её погасить

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Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Pravda.Ru04:37

МИД Украины назвал Россию виновной в трагедии в одесском Доме профсоюзов

ИА Красная Веснавчера в 21:42

Украина обвинила Россию в одесской трагедии

News.ru00:33

Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Известиявчера в 20:03

Недодипломаты «незалежной» назвали жертв трагедии 2 мая «вооруженными экстремистами»

Новостной фронтвчера в 15:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Lenta.ru 06:56
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Политика

Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Российская газета 06:39
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru вчера в 03:50
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Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
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Здоровье

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
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Политика

Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
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Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой

Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
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Общество

Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска

BFM.ru вчера в 18:31
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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