Политика
ИзвестияУкраина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
МИД Украины в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за трагедию на Россию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Недодипломаты «незалежной» назвали жертв трагедии 2 мая «вооруженными экстремистами»
Новостной фронтвчера в 15:21
МИД Украины назвал Россию виновной в трагедии в одесском Доме профсоюзов
ИА Красная Веснавчера в 21:42
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
Гаджеты
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах.
Ferra 01 мая в 11:24
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
Авто
Старт продаж Chery Exeed состоится летом
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Общество
В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом
В Москве, как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 5948 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:44
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Футбол
«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров
Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru вчера в 16:14
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Спорт
Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором
Пользователи сети затравили украинского олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева из-за мнения о войне в Донбассе в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна».
Lenta.ru 03:48
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
Футбол
Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество
Из-за коронавируса в Петербурге упали цены на съёмное жильё
В городе упала цена на съём квартир, причём как посуточный, так и долгосрочный, это связано с сокращением спроса на арендное жилье, пишут "Питерские заметки".
Питерские заметки 04:11
Шоу-бизнес
Башаров встретился с биологическим отцом в студии НТВ
Марат Башаров всего один раз разговаривал со своим биологическим отцом. Это произошло, когда будущий артист еще был студентом.
НТВ вчера в 15:40
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Авто
Угонщики назвали самые слабые места в защищенных автомобилях
Специалисты назвали самые слабые места, которые присутствуют даже в защищенных автомобилях.
Актуальные Новости 03:51
Единоборства
Все угловые смогут участвовать в ближайших турнирах UFC в Джексонвилле
Согласно политике отеля UFC, только сотрудники UFC, угловые и бойцы смогут находиться в помещениях.
Юфсбет 01:42
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
Политика
Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Вести.Ru вчера в 19:24
Здоровье
На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть пятилетний ребенок из Крымска.
Кубань 24 03:47
Культура
Бесогон и чад конспирологического кутежа
Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55