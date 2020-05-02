МИД Украины в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за трагедию на Россию.

Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

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