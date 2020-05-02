Политика

ИзвестияИзвестияУкраина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

МИД Украины в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за трагедию на Россию.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Украина обвинила Россию в одесской трагедии

News.ru00:33

Недодипломаты «незалежной» назвали жертв трагедии 2 мая «вооруженными экстремистами»

Новостной фронтвчера в 15:21

Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

Известиявчера в 20:03

МИД Украины назвал Россию виновной в трагедии в одесском Доме профсоюзов

ИА Красная Веснавчера в 21:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
Гаджеты

Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах

Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах.
Ferra 01 мая в 11:24
Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
257
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
290
Здоровье

В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса

В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03:43
29
Авто

Старт продаж Chery Exeed состоится летом

Новые автомобили вчера в 11:42
2
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
1K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
29
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

В Москве зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Москве, как сообщает Оперативный штаб, за последние сутки зафиксировано 5948 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:44
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
407
Футбол

«Краснодар» планирует расстаться с группой легионеров

Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует расстаться с целой группой игроков команды, - об этом сообщает Sport24.
Sport.ru вчера в 16:14
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,3K
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
1,1K
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
648
Спорт

Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором

Пользователи сети затравили украинского олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева из-за мнения о войне в Донбассе в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна».
Lenta.ru 03:48
Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
2,3K
Футбол

Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:29
Общество

Из-за коронавируса в Петербурге упали цены на съёмное жильё

В городе упала цена на съём квартир, причём как посуточный, так и долгосрочный, это связано с сокращением спроса на арендное жилье, пишут "Питерские заметки".
Питерские заметки 04:11
244
Шоу-бизнес

Башаров встретился с биологическим отцом в студии НТВ

Марат Башаров всего один раз разговаривал со своим биологическим отцом. Это произошло, когда будущий артист еще был студентом.
НТВ вчера в 15:40
4
Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
270
Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
6
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
38
Политика

США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
6
Авто

Угонщики назвали самые слабые места в защищенных автомобилях

Специалисты назвали самые слабые места, которые присутствуют даже в защищенных автомобилях.
Актуальные Новости 03:51
Единоборства

Все угловые смогут участвовать в ближайших турнирах UFC в Джексонвилле

Согласно политике отеля UFC, только сотрудники UFC, угловые и бойцы смогут находиться в помещениях.
Юфсбет 01:42
Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
43
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
107
Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru вчера в 19:24
23
Здоровье

На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть пятилетний ребенок из Крымска.
Кубань 24 03:47
173
Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55
30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Противостояние в Одессе
Эпизод общего политического кризиса на Украине. Первое время происходило в правовых рамках, без явных проявлений насилия: сторонники Евромайдана выступали за смену власти и возвращение Украины на путь евроинтеграции, а противники - за восстановление порядка в стране, интеграцию с Россией в рамках Таможенного союза, против экстремизма праворадикальных группировок.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное