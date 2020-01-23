Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Экономика
«Новатэк» планирует запустить четвертую линию «Ямал СПГ» в I полугодии
"Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
ЖКХ
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Экономика
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Армия и оружие
В Казани могут начать сборку нового военного самолета на базе Ту-214
Казанский авиационный завод может начать работу по сборке нового противолодочного авиационного комплекса на базе гражданского самолета Ту-214.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Шоу-бизнес
Александр Цекало запрещает детям говорить о бывшей жене
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи.
Политика
Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ
Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Общество
На конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2020» победила россиянка
Победа на петербургском конкурсе красоты для замужних женщин стала билетом на финал конкурса «Миссис Вселенная - 2020», который прошел в столице Болгарии Софии.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Политика
Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии
Киев готов на 10 лет передать управление «Украинской железной дорогой» («Укрзализныцей») под контроль немецкой Deutsche Bahn AG, сообщил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Подло убит замкомандира полка спецназа МВД ДНР
Вечером 20 января в Донецке убит замкомполка СпН ВВ МВД ДНР (заместитель командира полка специального назначения Внутренних войск Донецкой Народной Республики) Алексей Владимирович Кривуля, позывной Грин.
Происшествия
На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир
В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Происшествия
У прибывших в Петербург из Китая пациентов подтвердили диагноз ОРВИ
При обследовании россиянина и китайца, которые прибыли в Петербург из КНР, где идет вспышка нового вида коронавируса, и попали в больницу, подтвердился диагноз ОРВИ, коронавирусная инфекция не выявлена, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Футбол
Наставник «Ювентуса» Сарри восхитился формой Роналду
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри восхитился формой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.