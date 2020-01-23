Экономика
Комсомольская правдаКиев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда
В среду, 22 января, Киев объявил о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда евро. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что эти облигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
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В Пентагоне заявили, что США планируют разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке.