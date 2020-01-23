Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКиев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

В среду, 22 января, Киев объявил о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда евро. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что эти облигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
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