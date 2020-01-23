Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Происшествия
В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Общество
Россияне отказываются от поездок в Китай из-за коронавируса
Граждане России начали отказываться от поездок в Китай. Первым об этом сообщил туроператор «Интурист», сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
Свежие фотографии Михаэля Шумахера пытаются продать за £ 1 млн
По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Происшествия
Прокуратура проверяет ситуацию с «пьяным» мальчиком в Саратове
Прокуратура в Саратове начала проверку в связи с госпитализацией десятилетнего мальчика якобы с признаками алкогольного опьянения.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Гаджеты
Роскачество определило лучшие бюджетные смартфоны для студентов
В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет
Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Общество
Петербургского комика проверяют на «оскорбление чувств верующих»
В МВД подтвердили, что проверка связана с обращением жителям Орехово-Зуево, который увидел в выступлении комика «оскорбление чувств верующих».
Здоровье
Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания
Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Армия и оружие
На Донбассе убили Муху
Известно, что Муха служил в 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье» 56-й ОМПБр младшим сержантом, был командиром машины в мотопехотной роте.