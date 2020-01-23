Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

ТАССвчера в 15:56

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

Комсомольская правдавчера в 18:57

Украина выпустила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро

Экономика сегоднявчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

В Омске уволили отказавшихся делать перевязку пациенту врачей

Известия 05:01
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия вчера в 21:08
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
RT на русском 05:31
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Общество

«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой

Lenta.ru 05:23
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет

Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
REGNUM 02:36
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 03:19
Происшествия

В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Авторадио вчера в 09:48
Общество

Россияне отказываются от поездок в Китай из-за коронавируса

Граждане России начали отказываться от поездок в Китай. Первым об этом сообщил туроператор «Интурист», сообщает РБК.
Все новости (Нижний Тагил) 06:01
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Общество

Свежие фотографии Михаэля Шумахера пытаются продать за £ 1 млн

По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.
Чемпионат 21 января в 11:22
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Прокуратура проверяет ситуацию с «пьяным» мальчиком в Саратове

Прокуратура в Саратове начала проверку в связи с госпитализацией десятилетнего мальчика якобы с признаками алкогольного опьянения.
RT на русском 03:06
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Гаджеты

Роскачество определило лучшие бюджетные смартфоны для студентов

В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
МедиаПоток 04:41
Экономика

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Lenta.ru вчера в 08:33
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.
Известия вчера в 06:30
Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Радио Комсомольская правда 04:30
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Армия и оружие

Военные США поставили РФ негласный ультиматум по Сирии

Discover24 01:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Общество

Петербургского комика проверяют на «оскорбление чувств верующих»

В МВД подтвердили, что проверка связана с обращением жителям Орехово-Зуево, который увидел в выступлении комика «оскорбление чувств верующих».
Поребрик.Медиа вчера в 23:28
Здоровье

Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Москва 24 02:53
Армия и оружие

На Донбассе убили Муху

Известно, что Муха служил в 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье» 56-й ОМПБр младшим сержантом, был командиром машины в мотопехотной роте.
Rusvesna.su 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное