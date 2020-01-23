Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Политика
Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Накануне, 22 января, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может провести с Зеленским на форуме кратковременную встречу, объяснив это тем, что от украинского президента поступали запросы.
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Происшествия
На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело
Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Армия и оружие
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах
2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Политика
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ
Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
Общество
В Пекине отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Власти Пекина отметили крупные мероприятия, организованные в честь новогодних праздников.
Футбол
Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Авто
Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 покажет Первый канал
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.