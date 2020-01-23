Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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