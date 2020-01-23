Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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Политика

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Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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На главу Белокалитвинского района завели уголовное дело

Глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова стала фигурантом уголовного дела.
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Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
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Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Lenta.ru 13:34
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
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«Радио Свобода» зарегистрируется в России по закону о СМИ-иноагентах

2 декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" не только юридических, но и физических лиц.
Новые Известия 12:21
Политика

Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ

Новым замглавы аппарата Белого дома назначен депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Грибов.
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Член банды Цапков дал показания на сообщников

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В Пекине отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса

Власти Пекина отметили крупные мероприятия, организованные в честь новогодних праздников.
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Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему он принял решение возглавить казанский клуб.
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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РБК 10:09
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
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В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
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Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.
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Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
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Озвучены комплектации и цены нового Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый бюджетный кроссовер Suzuki XL7.
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 покажет Первый канал

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В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%

Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
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У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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