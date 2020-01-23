Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Происшествия
Мать подростка, избившего учительницу в Москве, сидела за убийство
Политика
Россия получила права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на осуждённую в России израильтянку Нааму Иссахар.
Политика
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
В России появится новая концепция питания в поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года планирует внедрять новую концепцию питания пассажиров в поездах, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Общество
Новогодние мероприятия отменили в Пекине из-за коронавируса
Жители Поднебесной отмечают Новый год 25 января. Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия, в том числе и ярмарки в храмах.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны
"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Экономика
ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»
ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Футбол
Трансфер Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» сорвался
Ожидаемый трансфер полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался, утверждает The Sun.
Наука
В Тибетском леднике обнаружены ранее неизвестные науке древние вирусы
Происшествия
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Биатлон
Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца
Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Авто
ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей
С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Политика
Власти США расширили антииранские санкции
Под рестрикции попали один гражданин Ирана, а также гражданин Китая.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».