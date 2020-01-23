Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Мать подростка, избившего учительницу в Москве, сидела за убийство

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Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоялась встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Иерусалиме.
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru 04:12
Общество

В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков

Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
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Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
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Новогодние мероприятия отменили в Пекине из-за коронавируса

Жители Поднебесной отмечают Новый год 25 января. Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия, в том числе и ярмарки в храмах.
Телеканал 360° 08:31
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны

"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
Пятый канал 09:29
Экономика

ВТБ сообщил о продаже доли в «Ленте»

ВТБ вышел из капитала торговой сети «Лента» в результате оферты компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 12:40
Футбол

Трансфер Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» сорвался

Ожидаемый трансфер полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался, утверждает The Sun.
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В Тибетском леднике обнаружены ранее неизвестные науке древние вирусы

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Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил РИА Новости, что они пытаются выяснить судьбу Винника.
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Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

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Космос

Название нового марсохода NASA определят голосованием

Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Телеканал 360° вчера в 16:28
Биатлон

Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за исчезновения отца

Французский биатлонист Фабьен Клод заплакал во время церемонии награждения медалистов индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает "Чемпионат".
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Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна

Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Авто

ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей

С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
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Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

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Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
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Происшествия

Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 11:13
Политика

Власти США расширили антииранские санкции

Под рестрикции попали один гражданин Ирана, а также гражданин Китая.
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Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
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Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
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Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
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