Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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Комсомольская правда18:57

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