Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Космос
Создан генератор кислорода из лунной пыли
Здоровье
Эти продукты снимают симптомы гастрита и желудочной кислоты
Оливковое масло снимает раздражение желудка благодаря противовоспалительным свойствам.
Политика
Мишустин назначил Веронику Скворцову главой ФМБА
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Авто
Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Здоровье
Амурская станция переливания крови переедет в новое здание
Строительство нового корпуса начнется во втором полугодии. Амурская областная станция переливания крови переедет в новое здание.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola Razr выйдет в продажу 6 февраля
Фигурное катание
Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона
Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Футбол
Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»
Спорт
WADA временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.
Происшествия
По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело
На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Экономика
Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России
В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Шоу-бизнес
50-летняя Эвелина Бледанс опубликовала фото без одежды
На днях 50-летняя звезда опубликовала снимок полностью обнаженной. Актриса прикрывалась лишь руками и одеялом.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость самого дорогого Redmi K20 Pro Premium
Общество
Макрон накричал на израильских полицейских
В Иерусалиме президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими, сообщает ОТР.
Общество
В России из-за пенсионной реформы уменьшилось число пенсионеров
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.