Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Политика
Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда
Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.
Общество
Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Наука
Расшифрована ДНК древних жителей Африки
ЖКХ
Госдума предложила запретить распределять долги по ЖКХ между жильцами
Сегодня управляющие компании и операторы коммунальных услуг при взыскании задолженности за общедомовые нужды в жилых зданиях часто распределяют долги на других плательщиков.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов
В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов.
Общество
«Ростех» представит парашюты для спасения из небоскребов
На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс», предназначенный для спасения из небоскреба в случае пожара или другого ЧП.
Политика
Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО
Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Здоровье
Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса
Телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Наука
Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса
Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Энергетика
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
Экономика
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Здоровье
В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно
Заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко предложила выдавать направления на некоторые анализы дистанционно.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Политика
РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Экс-министра здравоохранения Скворцову назначили главой ФМБА
Вероника Скворцова занимала должность министра здравоохранения РФс 21 мая 2012 года по 15 января 2020 года.