Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

ТАССвчера в 15:56

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

Комсомольская правдавчера в 18:57

Украина выпустила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро

Экономика сегоднявчера в 16:35

Корнейчук: Бюджетную «дыру» Минфин вынужден закрывать еврооблигациями уже в январе

Украина.ру06:39
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Политика

Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

Во время своего визита и Израиль президент России Владимир Путин сообщил о факте в истории блокадного Ленинграда, который его поразил, передает корреспондент РБК.
РБК 07:34
Общество

Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу

В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Вести.Ru 07:07
Наука

Расшифрована ДНК древних жителей Африки

МИР 24 06:55
ЖКХ

Госдума предложила запретить распределять долги по ЖКХ между жильцами

Сегодня управляющие компании и операторы коммунальных услуг при взыскании задолженности за общедомовые нужды в жилых зданиях часто распределяют долги на других плательщиков.
РБК 04:28
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Общество

В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов

В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов.
Новый День 07:16
Общество

«Ростех» представит парашюты для спасения из небоскребов

На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс», предназначенный для спасения из небоскреба в случае пожара или другого ЧП.
Известия 06:06
Политика

Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО

Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Взгляд.ру 06:28
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Здоровье

Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса

Телеведущая Елена Малышева дала советы по защите от китайского коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 07:17
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
RT на русском 06:07
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Наука

Китайские ученые назвали возможный источник коронавируса

Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.
РБК 07:29
Футбол

Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
RT на русском 07:26
Авто

В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%

Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Автоновости дня 05:16
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 06:42
Энергетика

Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
ТАСС вчера в 09:48
Экономика

Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Pravda.Ru 06:59
Здоровье

В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

Заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко предложила выдавать направления на некоторые анализы дистанционно.
РЕН ТВ 07:22
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ 20 января в 22:19
Политика

РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
iReactor 20 января в 21:20
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

Экс-министра здравоохранения Скворцову назначили главой ФМБА

Вероника Скворцова занимала должность министра здравоохранения РФс 21 мая 2012 года по 15 января 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 17:51
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
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