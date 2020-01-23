Экономика

ТАССТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

ТАССвчера в 15:56

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

Комсомольская правдавчера в 18:57

Украина выпустила десятилетние еврооблигации на 1,25 млрд евро

Экономика сегоднявчера в 16:35
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Происшествия

В Москве спасли ребенка, которого бабушка пыталась выбросить из окна

В Москве пожилая женщина пригрозила выпрыгнуть из окна вместе с четырехлетним внуком. Она заперлась в квартире на юге столицы.
Московский Комсомолец вчера в 07:49
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
Спорт

Ласицкене не сменит гражданство ради Олимпиады

Спорт день за днем вчера в 14:13
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия вчера в 19:29
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Спорт

Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону

РИА Новости 20 января в 05:37
Политика

Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 02:54
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Футбол

Широков остался доволен арендой Кокорина в «Сочи»

Ранее сообщалось, что народный артист России Михаил Боярский доволен арендой Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 21 января в 08:31
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК вчера в 09:04
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Общество

Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом

«Особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг могут быть установлены правительством Российской Федерации», – говорится в документе.
Фонтанка.Ру вчера в 11:34
Экономика

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Коммерсантъ вчера в 01:49
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском вчера в 20:16
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Технологии

Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма

Вести.Хайтек 21 января в 09:12
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
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