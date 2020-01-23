Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Общество С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Происшествия Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Общество Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот» Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».

Политика Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом, сообщает Reuters.

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.

Общество Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом «Особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг могут быть установлены правительством Российской Федерации», – говорится в документе.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Шоу-бизнес Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.