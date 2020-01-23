Экономика
ТАССУкраина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.
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Происшествия
В Москве спасли ребенка, которого бабушка пыталась выбросить из окна
В Москве пожилая женщина пригрозила выпрыгнуть из окна вместе с четырехлетним внуком. Она заперлась в квартире на юге столицы.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Спорт
Ласицкене не сменит гражданство ради Олимпиады
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону
Политика
Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента
Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом, сообщает Reuters.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Футбол
Широков остался доволен арендой Кокорина в «Сочи»
Ранее сообщалось, что народный артист России Михаил Боярский доволен арендой Кокорина в "Сочи".
Политика
Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении
Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Общество
Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом
«Особенности взаимодействия с должником при возврате просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг могут быть установлены правительством Российской Федерации», – говорится в документе.
Экономика
Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Политика
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.