Политика
News.ruУкраина объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск жителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха. В Нидерландах мужчину считают непосредственно причастным к крушению в Донбассе самолёта, выполнявшего рейс MH17.
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с чего всё началось
На карточке Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория - "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения - часть 3 статьи 258 (террористический акт) и часть 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Интерфакс07:24
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Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Фигурное катание
Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Происшествия
Хоккеист «Амура» находится в состоянии средней тяжести после нападения
Игрок хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины
В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Футбол
В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»
Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ современным вооружением
«Доля современного вооружения ВМФ составляет 68%», - заявил глава государства на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.
Шоу-бизнес
Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой
Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
Бернли — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)
Бразилец забил впервые за полтора месяца. Он не мог отличиться на протяжении десяти матчей подряд.
Общество
Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году
В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
Армия и оружие
ВКС России проследили в 2019 году за 5 тыс. боевых самолетов
Воздушно-космические силы (ВКС) России проследили в 2019 году за 5 тысячами боевых самолетов.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы.
Энергетика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.