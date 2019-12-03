с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск жителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха. В Нидерландах мужчину считают непосредственно причастным к крушению в Донбассе самолёта, выполнявшего рейс MH17.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Фигурное катание Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.

Футбол ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Шоу-бизнес Лещенко выразил отношение к исковеркавшей его фамилию Бузовой Ранее «Мойка78» писала, что на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, Бузова неправильно произнесла фамилию «коллеги по цеху» Льва Лещенко, сделав сразу две ошибки.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Экономика Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.

Общество Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Энергетика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.

Политика Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.