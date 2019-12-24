Экономика

Газета.RuГазета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России

RT на русском11:36

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС10:10

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости10:47

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ10:21

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru10:53

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия10:03
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
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США начали расследование в отношении BMW

В BMW подтвердили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении правомерности маркетинговых ходов компании на американском рынке, сообщает Bloomberg.
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Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Twitter запретил анимацию из-за атак на эпилептиков

Руководство Twitter приняло решение запретить анимированные PNG-картинки на всей платформе из-за случаев злоупотребления - ранее неизвестные тролли с их помощью совершали атаки на аккаунты, популярные среди больных эпилепсией, чтобы вызвать у них припадок.
Газета.Ru 08:35
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Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
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Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.
Lenta.ru 12:59
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Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.
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Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол

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Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе

Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Lenta.ru 12:33
Авто

АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года для компании LADA

Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным.
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Общество

ОСК отложила сдачу ледокола «Виктор Черномырдин»

Срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» перенесен с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
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Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
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СБП обрастает банковскими комиссиями

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Общество

Мать Ольги Бузовой рассказала о долге дочери за коммунальные платежи

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Обвиняемые в издевательствах над Шамсутдиновым признали вину

Обвиняемые в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым признали свою вину. Дело рассматривают в особом порядке.
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Общество

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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Общество

Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате

Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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ЦСКА одолел «Металлург» и одержал шестую победу подряд

Газета.Ru 14:00
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«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
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РИА Новости 07:51
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В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
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В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Футбол

Сульшер назвал Погба лучшим полузащитником мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» поделился ожиданиями от встречи и рассказал о состоянии хавбека Поля Погба.
Спорт-Экспресс 13:47
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
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