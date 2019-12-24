Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Общество США начали расследование в отношении BMW В BMW подтвердили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении правомерности маркетинговых ходов компании на американском рынке, сообщает Bloomberg.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Политика Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Global Look Press Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.

Технологии Twitter запретил анимацию из-за атак на эпилептиков Руководство Twitter приняло решение запретить анимированные PNG-картинки на всей платформе из-за случаев злоупотребления - ранее неизвестные тролли с их помощью совершали атаки на аккаунты, популярные среди больных эпилепсией, чтобы вызвать у них припадок.

Происшествия Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.

Политика Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

Политика Представители парламентов России и Украины могут встретиться в Европе Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Финансы В России снизилась максимальная ставка по вкладам Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря снизилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущей декадой — до 6,06%, следует из сообщения Банка России.

Общество ОСК отложила сдачу ледокола «Виктор Черномырдин» Срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» перенесен с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Общество Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.

Общество Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.

Политика В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).