Экономика
Газета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Политика
В МИД РФ рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что такое решение может быть принято в качестве одной из ответных мер на санкции Вашингтона против "Северного потока - 2".
Хоккей
«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»
Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
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Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Общество
Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран
Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Общество
Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО
Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Общество
Бизнесмен выставил на продажу сибирское село
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Общество
Санта-Клаусу разрешили въезд в США на Рождество
Авто
Первые GAC GS8 проданы российским покупателям
Представители портала «Автомобильный Петербург» рассказали, что 3 экземпляра кроссовера удалось продать сразу в первый день.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Армия и оружие
Турецкий генерал: США сами подтолкнули Анкару купить у РФ C-400
Генерал заявил, что Турция обратилась к России за комплексами C-400 и вскоре получит всю партию орудий.
Экономика
Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря
В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд с материковой России
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд. Он приехал из Санкт-Петербурга.
Авто
BMW отзывает в России более 19 тысяч машин
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.