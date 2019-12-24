Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Политика В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Политика Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".

Гаджеты Xiaomi представила недорогое 60-ваттное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков Компания Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования Youpin представила быстрое зарядное устройство Baseus с тремя разъемами USB и максимальной мощностью 60 Вт. Устройство получило два разъема USB-A и один USB-C, его можно использовать для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов одновременно.

Футбол Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.

Происшествия Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.

Спорт Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).

Происшествия В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.

Футбол Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.

Общество Актриса Галина Волчек впала в кому Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.

Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.