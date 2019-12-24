Экономика
Газета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Космос
Метеоспутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на орбиту
Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на целевую орбиту. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Политика
Трамп: США справятся с «рождественским подарком» от КНДР
Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок".
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Гаджеты
Xiaomi представила недорогое 60-ваттное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков
Компания Xiaomi на своей площадке коллективного финансирования Youpin представила быстрое зарядное устройство Baseus с тремя разъемами USB и максимальной мощностью 60 Вт. Устройство получило два разъема USB-A и один USB-C, его можно использовать для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов одновременно.
Общество
Приставы начали розыск Ольги Бузовой за коммунальные долги
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Шоу-бизнес
В ресторане поставили копию памятника с могилы Жанны Фриске
В подмосковном ресторане «Фандорин» обнаружили копию памятника с могилы певицы Жанны Фриске.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Футбол
Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости
«Манчестер Юнайтед» занимает особое место в моём сердце, но сейчас, когда я смотрю матчи клуба, то это напоминает мне секс в старости.
Футбол
Перейра обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, ныне выступающий за клуб «Орландо Сити», обратился к болельщикам «быков», которые ранее признали его лучшим футболистом в истории клуба.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Актриса Галина Волчек впала в кому
Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Общество
Россияне стали гораздо довольнее жизнью за последние 20 лет
"За 20 лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась", – заявил Федоров.
Футбол
Смолов: «Больше хотел перейти в „Зенит“, чем в „Спартак“»
Политика
Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Здоровье
Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией
Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.