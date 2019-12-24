Экономика
Газета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Политика
В США разрабатывают тактику информационной войны против России
Ранее глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти сообщал, что в преддверии выборов 2020 года американские военные активно готовят концепции информационной войны в киберпространстве.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
За выставленный на продажу уникальный экземпляр просят сумму в размере 666 666 рублей.
Наука
Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки
Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Кино
На Новый год россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Происшествия
При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека
В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
Происшествия
Скандального бойца Дацика заключили под стражу на два месяца
Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес решение заключить под стражу спортсмена на два месяца, такую же меру пресечения избрали для его предполагаемого соучастника Дмитрия Вечкина.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Хоккей
26 декабря в Чехии стартует 44-й молодежный чемпионат мира по хоккею
С 26 декабря по 5 января в Чехии пройдет главное спортивное событие стыка уходящего и наступающего годов - молодежный чемпионат мира по хоккею.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Общество
Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран
Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
Общество
Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО
Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.