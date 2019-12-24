Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Политика В США разрабатывают тактику информационной войны против России Ранее глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти сообщал, что в преддверии выборов 2020 года американские военные активно готовят концепции информационной войны в киберпространстве.

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Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

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Общество Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.