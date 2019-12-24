Экономика
Газета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Политика
Российские евреи солидарны с Путиным в оценке польского посла, поддержавшего Гитлера
Президент ФЕОР подчеркнул, что Еврейский музей и центр толерантности, который он возглавляет, уделяет колоссальное внимание сохранению памяти и изучению Второй мировой войны, в этом году там прошла выставка "Праведники народов мира", посвященная людям всех национальностей и вероисповеданий, рискующих жизнью для спасения евреев во время войны.
Политика
Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Культура
В «Зарядье» открылась выставка фотопортретов театральных звезд
Зрителей ждут красиво исполненные фотопортреты 85 видных театральных деятелей - участников современной сцены.
Транспорт
В России изменили ПДД для дальнобойщиков и водителей автобусов
В России изменили Правила дорожного движения, касающиеся режима труда и отдыха для водителей грузовиков и автобусов.
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.
Общество
Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате
Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Политика
Киев и Донбасс согласовали обмен пленными до конца года
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена пленными между Киевом и Донбассом.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Единоборства
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Боксер вышел на ринг в возрасте 70 лет.
Здоровье
Врачи удалили жителю Великобритании девятикилограммовую почку
53-летнему жителю британского Басингстока Дейву Уотли провели операцию по удалению почки весом 9,5 кг.
Экономика
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
Самыми закредитованными регионами России оказались Калмыкия, Тува и Курганская область, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.
Футбол
Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
Футбол
«Рубин» может приобрести Соболева и Шатова
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев могут перейти в «Рубин».
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Происшествия
Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование
Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Армия и оружие
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб
Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
«Яндекс» поможет банкам в оценке платежеспособности россиян
Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1000 показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков.
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.