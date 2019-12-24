Экономика

Газета.RuГазета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России

RT на русском11:36

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

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Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

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Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия10:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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