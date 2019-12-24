Экономика

Газета.RuГазета.RuУкраина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

Украина ожидает за пять лет получить $18 млрд от России. Из них $15 млрд - за счет транзита российского газа, и еще $3 млрд - по итогам судебного разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

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Украина подсчитала доход от транзита газа из России

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В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

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Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

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На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

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В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
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Амурский губернатор встретился с вице-премьером Алексеем Гордеевым

Алексей Гордеев поддержал просьбу главы региона рассмотреть возможность выделения Приамурью дополнительных федеральных средств на проведение берегоукрепительных работ.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

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Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.
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Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
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Составлен топ-10 лучших супергеройских сериалов десятилетия

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Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей

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Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам

В России в сумму в 32,2 тысячи рублей, которую граждане каждый месяц тратят на свои автомобили, входят затраты на топливо, регулярное техническое обслуживание и ремонт, страховки (каско и ОСАГО), транспортный налог, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.
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Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Вечерний курьер вчера в 14:18
Экономика

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
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Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
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Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал «Россия» отреставрировал знаменитый фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
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Сергей Надсадин проложил сахалинским мэрам дорожку к KPI

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин представил свою годовую карту ключевых показателей эффективности (KPI), на примере которой будут разработаны аналогичные карты всех глав муниципальных образований.
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В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
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Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев

Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
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Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

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Более 400 заявок на льготную ипотеку под 2% одобрено банками

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