Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов). Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:59, Вашингтон
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