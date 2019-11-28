Политика
Lenta.ruУкраина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов). Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».
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Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
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МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
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Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
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Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Политика
Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию
Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.
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Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии
Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".