Политика
Lenta.ruУкраина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов). Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Авто
Фото новой Lada 4x4 появились в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе
Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Депутат Верховной рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Депутат омтетила, что поддерживает людей в данном вопросе, поскольку разбитыми надеждами обернулись чаяния граждан страны о том, что в Раду придут «молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране».
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Общество
Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу
Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны начинает действовать в четверг.
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Космос
Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Единоборства
Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку
Российский боец Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии совместного поединка, который пройдет в Москве 29 ноября.
Общество
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.