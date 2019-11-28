Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Число погибших при землетрясении в Албании возросло до 13 человек. Пострадали более 600, передает албанский новостной портал Exit.
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