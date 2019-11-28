Политика
РИА НовостиУкраина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Музыка
Участница из Польши победила на детском «Евровидении»
Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".
Общество
Российский снайпер поразил цель на расстоянии 2 км в полной темноте
Российский стрелок Сергей Шмаков побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила представительница бизнесмена.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Кино
Режиссёр новых «Ангелов Чарли» снимет «Женщину-невидимку»
Политика
Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Гаджеты
ОС Android 10 получат почти три десятка смартфонов Samsung
В Сети появился предварительный перечень смартфонов Samsung, операционные системы которых получат апдейты до актуальной Android 10.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Экономика
2 школы и 8 детских садов сдадут до конца года в Алтайском крае
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп
На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Политика
Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова
Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Общество
Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России
Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
Общество
В Совфеде поддержат инициативу сделать 31 декабря выходным днем
Совет Федерации готов поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если депутаты Госдумы сочтут такую инициативу нужной.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Общество
Школьницу из Новосибирска избили после инцидента с чаепитием
Школьницу из Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за того, что родители не сдали деньги, избили одноклассники, рассказала ее мама.
Экономика
Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.