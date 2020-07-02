Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruУкраина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
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с чего всё началось
Успешные испытания с поражением надводной цели береговым ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», состоявшиеся 17 июня в Одесской области, стали финальными, сообщил в интервью Security Talks, опубликованном
 на YouTubе, генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.
Lenta.ruвчера в 17:07

Подробнее о событии

В Украине рассказали, как может быть применена ракета «Нептун», угрожающая Крымскому мосту

Комсомольская правда00:32

Назван сценарий применения «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты

РИА Новостивчера в 20:07

Озвучен сценарий применения «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

URA.Ruвчера в 21:03

Конструктор назвал особенность применения «убийцы Крымского моста»

News.ruвчера в 20:39

На Украине смоделировали путь «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Московский Комсомолецвчера в 20:37

На Украине раскрыли тактику удара ракетами «Нептун» по кораблям

РЕН ТВвчера в 21:24

Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

Lenta.ruвчера в 17:07
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
173
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
117
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
789
Политика

Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко

Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
5
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
4
Общество

В Омской области явка на 10:00 составила более 55%

REGNUM вчера в 01:32
46
Общество

В Волгоградской области 83% человек поддержали поправки в Конституцию

Волга-Медиа 02:14
46
Общество

Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса

Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
RT на русском 02:30
50
Политика

ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми

В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
794
Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
7,1K
Общество

О разработке в мире 141 вакцины от коронавируса заявила ВОЗ

Газета Washington Post опубликовала статью гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреиесуса, в которой говорится, что по всему миру ведется разработка 141 вакцины от коронавируса, причем некоторых ученых от успеха отделяет всего несколько месяцев.
Live24 01:07
9
Кино

Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»

Народные новости вчера в 08:00
7
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
142
Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
12
Хоккей

В США по поправкам в Конституцию проголосовали Овечкин и Орлов

МИР 24 00:13
Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
38
Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
2
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
303
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,4K
Происшествия

За электросамокат петербуржец получил удар шилом в сердце

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 июля в полицию поступило заявление о том, что около 4 часов в грузовом лифте дома 33 по проспекту испытателей неизвестный напал мужчину, ударив два раза шилом в грудь, после чего забрал электросамокат «Джокер», стоимостью 22,5 тысячи рублей, и скрылся.
Петербургский формат 02:45
2
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,8K
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
119
Экономика

В Украине повысят минимальную зарплату и соцвыплаты

Минимальная заработная плата будет увеличена до 187,35 доллара (5 тыс. гривен) с 1 сентября 2020 года.
SNG.Today 02:04
Политика

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления».
Lenta.ru вчера в 14:53
4
Общество

В России провели более 20,1 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 20,1 млн лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Rambler News Service 02:41
14
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
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