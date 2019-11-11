Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии "Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.

Происшествия Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Политика Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Политика В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.

Авто В России растут цены на автомобили при падении спроса По мнению аналитиков, повышение стоимости машин связано с низкой загрузкой производств в России, в результате чего автоконцерны закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.

Общество Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.

Общество Елена Зеленская с мужем и детьми появилась на обложке Vogue Первая леди Украины Елена (Олена) Зеленская появилась на обложке (точнее, сразу на трех обложках) декабрьского номера национального Vogue.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Единоборства Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Общество Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов» Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).

Общество В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок» Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.

Армия и оружие F-22 и F-35 соединят с секретным кораблем-убийцей Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), передает Military.com.