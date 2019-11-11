Экономика
Lenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.
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Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Общество
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
Радио Маяк 02:59
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Зеленский заявил о разработке закона о всеукраинском референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.
RT на русском 07:13
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Футбол
Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Авто
В России растут цены на автомобили при падении спроса
По мнению аналитиков, повышение стоимости машин связано с низкой загрузкой производств в России, в результате чего автоконцерны закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.
UfaTime.ru 03:51
Футбол
Представлена форма сборных Германии, Испании и Бельгии на Евро-2020
Компания Adidas презентовала основную форму сборных Испании, Германи и Бельгии на Евро-2020.
Sports.ru 04:07
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Общество
Елена Зеленская с мужем и детьми появилась на обложке Vogue
Первая леди Украины Елена (Олена) Зеленская появилась на обложке (точнее, сразу на трех обложках) декабрьского номера национального Vogue.
Накануне.Ru 07:10
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 09 ноября в 17:06
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
Чемпионат 03:01
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Армия и оружие
F-22 и F-35 соединят с секретным кораблем-убийцей
Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV), передает Military.com.
Lenta.ru 09 ноября в 10:16
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40