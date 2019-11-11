Экономика
Lenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»
GazAsia Capital S.A. относится к SPV-компаниям, то есть созданным для реализации конкретной цели. «Газпром» разместил 10-летние бонды на 65 миллиардов иен в декабре прошлого года. Сейчас GazAsia не имеет права производить платежи «Газпрому».
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с чего всё началось
Как отмечает агентство, арест связан с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за нарушения условий по транзиту газа.Утро.ru08:46
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Украина заявила о готовности «самостоятельно защититься от России»
Загороднюк не стал уточнять, зачем России нападать на Украину. Он добавил, что Киев продолжает активно работать с НАТО.
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Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 23:28
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Общество
Видео Елены Малышевой в аэропорту вызвало споры
StarHit.ru 08:00
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Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Патрушев назвал приоритеты для защиты России от гибридных угроз
Для защиты России от гибридных и других угроз в среднесрочной перспективе приоритетное внимание нужно сосредоточить на укреплении конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Взгляд.ру 10:41
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
Специалисты провели опрос на одном из сервисов с целью установить, какие песни больше всего нравятся людям.
Уфимские Заметки 08 ноября в 09:16
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
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В Одессе разбили памятник бандеровцу
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Красная весна 06:41
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Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года есть, но конкретные даты пока не обсуждались, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:05
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
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