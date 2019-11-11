Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»

GazAsia Capital S.A. относится к SPV-компаниям, то есть созданным для реализации конкретной цели. «Газпром» разместил 10-летние бонды на 65 миллиардов иен в декабре прошлого года. Сейчас GazAsia не имеет права производить платежи «Газпрому».
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Как отмечает
 агентство, арест связан с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за нарушения условий по транзиту газа.
Утро.ru08:46

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Украина одержала новую победу над «Газпромом»

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