Экономика
Lenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»
GazAsia Capital S.A. относится к SPV-компаниям, то есть созданным для реализации конкретной цели. «Газпром» разместил 10-летние бонды на 65 миллиардов иен в декабре прошлого года. Сейчас GazAsia не имеет права производить платежи «Газпрому».
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с чего всё началось
Как отмечает агентство, арест связан с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за нарушения условий по транзиту газа.Утро.ru08:46
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Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Лиза Галкина рассказала брату Гарри о правилах русского языка.
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В московском метро погибла женщина
В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская».
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
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Lenta.ru 07:40
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Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
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Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
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Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа
GV70 будет конкурировать с множеством очень хороших кроссоверов, среди которых BMW X3 и X4, Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace и Infiniti QX50.
SpeedMe вчера в 23:40
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
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Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Экономика
Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных показателях нацпроектов.
Известия 05:05
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
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Автоспорт
Глава «Мерседеса» пропустит этап «Формулы-1» впервые с 2013 года
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф пропустит предпоследний этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.
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СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Следственный комитет опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, на которые попал подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов, а также показал кадры из его квартиры.
РБК 10:17
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«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым
По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.
Рамблер 06:47
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса 09:11
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Зрители признали «Мстителей: Финал» лучшим фильмом 2019 года
Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".
Москва 24 08:51
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей
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