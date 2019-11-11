с чего всё началось

Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.

Шоу-бизнес Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.

Происшествия Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.

Технологии WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Футбол Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитров в матче 16-го тура чемпионата России между "Сочи" и ЦСКА (2:3).

Происшествия Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело» На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке.

Политика Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского Украинские силовики завершили практическую фазу разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе, процесс разминирования планируют начать во вторник, заявил в понедельник начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

Происшествия В Коми расстреляли мирового судью В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.

Наука В Сколтехе разработали сверхбыстрые калиевые аккумуляторы Значительного успеха в разработке натриевых и калиевых аккумуляторов на органических катодных материалах достигли исследователи из Сколтеха под руководством профессора Павла Трошина.