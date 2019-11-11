с чего всё началось

Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.

Общество В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Армия и оружие В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.

Происшествия Тело убитой в Петербурге аспирантки нашли в реке, пишут СМИ В Санкт-Петербурге в реке Екатерингофке нашли тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает портал "Мойка.78".

Политика Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в ДНР Съемочная группа российского телеканала «Россия 24» попала под обстрел украинских боевиков в районе населенного пункта Ясиноватая.

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Здоровье Во Владимирской области молодые врачи получат по 2 млн рублей С начала года они помогли привлечь в систему здравоохранения региона 21 врача и 4 фельдшеров.

Происшествия Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

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Происшествия Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело» На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.