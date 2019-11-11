Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»

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Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.
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