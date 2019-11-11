Экономика
Lenta.ruУкраина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа. «Газпром» подал встречный иск и тоже выиграл его, однако сумма компенсации оказалась меньше.
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Происшествия
Туловище убитой аспирантки СПбГУ нашли в другой петербургской реке
Туловище убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко нашли не в Мойке, а в абсолютно другой петербургской реке.
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Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского
Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
ТАСС 07:20
Политика
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
ТК Звезда вчера в 16:37
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
Чемпионат 03:01
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Происшествия
Россиянам пришлось пешком догонять потерявший восемь вагонов поезд
У поезда Москва — Белгород на полном ходу отцепились восемь вагонов.
Lenta.ru 06:08
Авто
В России выросли продажи китайских автомобилей
Известия 03:44
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Наука
Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Наука
Искусственный рог носорога спасет животных от браконьерства
Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.
Красная весна 09 ноября в 09:27
Армия и оружие
В Сирии стартовал четвертый российско-турецкий патруль
В новом районе на границе Сирии и Турции стартовал четвертый совместный российско-турецкий патруль, его маршрут составит 80 км, сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру 06:38
Кино
Ушел из жизни режиссер и сценарист Роман Хрущ
Росбалт 07:12
Транспорт
Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки
В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин
По итогам проверок АЗС в 2019 г. недолив топлива обнаружили у 20% заправок, сообщил в интервью «РИА Новости» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 07:28