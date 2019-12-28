Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

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