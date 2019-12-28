Политика

Вести.RuВести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°08:39

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

Более 40 массовых убийств было совершено за последний год в США, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет, сообщает издание USA Today.
РИА Новости 15:40
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM 21:16
Политика

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг.
iReactor вчера в 08:34
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Авто

В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault

Накануне стало известно, что Renault повысит цены на все свои модели в России. Новые прайсы начнут действовать с 1 января следующего года.
CarsWeek.ru вчера в 23:25
Политика

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 10:15
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Футбол

Иван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»

Россия.Кубань 03:30
Транспорт

Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге

Тарантас Ньюс 26 декабря в 09:03
Армия и оружие

Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
OAnews 03:18
Космос

Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему

Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Rusvesna.su 21:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном

News.ru 12:25
Авто

Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 07:54
Политика

«Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним»: Сатановский без обиняков поставил Чехию на место

Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.
Царьград 10:48
Общество

Физическая активность снижает риск развития семи видов рака

Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
МИР 24 04:22
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

РБК 01:36
Единоборства

Стала известна тактика Федора Емельяненко в бою с Куинтоном Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном может сделать упор на удары ногами и на борьбу в партере.
Известия 21:11
Армия и оружие

Калужские ветераны передали две тонны подарков военным РФ в Сирии

Политическая Экспертиза 21:58
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 26 декабря в 01:21
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Коммерсантъ 22:22
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Торонто», Панарин сделал 3 голевые передачи

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.
Спорт-Экспресс 22:05
Футбол

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 16:40
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 26 декабря в 09:39
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК вчера в 01:00
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью

Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Игромания.ру вчера в 15:43
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное