Политика
Вести.RuПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.
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Происшествия
СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году
Более 40 массовых убийств было совершено за последний год в США, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет, сообщает издание USA Today.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене
ПАО «Газпром» сообщает о продолжении переговоров России и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Авто
В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault
Накануне стало известно, что Renault повысит цены на все свои модели в России. Новые прайсы начнут действовать с 1 января следующего года.
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Футбол
Иван Игнатьев покидает ФК «Краснодар»
Транспорт
Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Космос
Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему
Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Политика
«Про что нам будет говорить Земан? Про 68-й мы и сами помним»: Сатановский без обиняков поставил Чехию на место
Сатановский в своём телеграм-канале "Армагеддоныч" без обиняков заметил, что президент Чехии, хоть и "порядочный человек, из европейских политиков - один из самых нормальных", но напоминать нам ничего не надо.
Общество
Физическая активность снижает риск развития семи видов рака
Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
Единоборства
Стала известна тактика Федора Емельяненко в бою с Куинтоном Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном может сделать упор на удары ногами и на борьбу в партере.
Армия и оружие
Калужские ветераны передали две тонны подарков военным РФ в Сирии
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Торонто», Панарин сделал 3 голевые передачи
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.