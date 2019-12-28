Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.

Политика Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Общество Пользователи госуслуг утекли в сеть «Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.

Шоу-бизнес Дочь Алексея Макарова отказалась общаться с ним Две недели назад бывшая подруга актера Алексея Макарова заявила, что мужчина перестал выплачивать алименты на содержание общей дочери и пропал.

Происшествия На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.

Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».

Шоу-бизнес Ольга Бузова улетела в отпуск вместе с бойфрендом В эфире финального выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном, а за пять дней до Нового года влюбленных заметили в московском аэропорту, откуда они отправятся в Куршевель на каникулы.

Общество Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.

Политика Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.