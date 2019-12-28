Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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