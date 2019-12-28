Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса
В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Футбол
«Рейнджерс» победил в гостях «Селтик» впервые за девять лет
Подопечные Стивена Джеррарда одержали победу со счетом 2:1. Для "Рейнджерс" это победа стала первой за девять лет на стадионе "Селтика".
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Общество
Пользователи госуслуг утекли в сеть
«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Макарова отказалась общаться с ним
Две недели назад бывшая подруга актера Алексея Макарова заявила, что мужчина перестал выплачивать алименты на содержание общей дочери и пропал.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела в отпуск вместе с бойфрендом
В эфире финального выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном, а за пять дней до Нового года влюбленных заметили в московском аэропорту, откуда они отправятся в Куршевель на каникулы.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу из-за работы
Асмус признается, что пыталась скрыть этот факт, публикуя радостные снимки в микроблоге, и все-таки решила честно рассказать о сложившейся ситуации.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Семь рыбаков провалились под лёд под Калугой, три погибли
Предполагается, что семь человек провалились под лёд. Четверо смогли выбраться из воды.
Футбол
Пеп Гвардиола: «Кроос – храбрейший игрок в сложнейшие моменты»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о хавбеке «Реала» Тони Кроосе.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря
В Московском метеобюро сообщали, что 31 декабря в столице ожидается переменчивая погода.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Экономика
К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»
Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.