Политика

ТАССТАССПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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