Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 11:37
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
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Электронные браслеты сняли со всех сестер Хачатурян

Телеканал 360° вчера в 04:21
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В Москве простились с Галиной Волчек

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Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса

В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
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Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана

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Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
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ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
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Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Lenta.ru 12:20
Политика

Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
РБК вчера в 18:31
Футбол

France Football представил сборную десятилетия

Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
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Политика

Bloomberg сообщил, как Путин вернул России величие

«Одной из наиболее примечательных особенностей правления Путина стала его способность расширять международное влияние России при „копеечном“ бюджете», — сообщает агентство.
URA.Ru 09:27
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга

ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Вести.Ru 03:08
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Goroday.ru 07:49
Музыка

Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
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Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области

Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Газета.Ru 12:04
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 27 декабря в 16:37
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Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой с Фергюсоном

Отец и тренер непобежденного российского бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к бою с американцем Тони Фергюсоном.
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Авто

В Турции впервые создан собственный автомобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
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Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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В рамках обмена пленными освободили россиян, воевавших за ЛНР

Среди освобождённых в рамках обмена пленными между Киевом и восставшим Донбассом есть добровольцы из РФ, воевавшие на стороне ЛНР.
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Политика

Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»

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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

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Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
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Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
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Происшествия

На Сахалине мужчина протащил по лестнице полуголую женщину

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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 27 декабря в 04:15
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