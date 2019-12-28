Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
Электронные браслеты сняли со всех сестер Хачатурян
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса
В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Происшествия
Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину
Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера и участника реалити-шоу Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Футбол
France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Политика
Bloomberg сообщил, как Путин вернул России величие
«Одной из наиболее примечательных особенностей правления Путина стала его способность расширять международное влияние России при „копеечном“ бюджете», — сообщает агентство.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
В Эстонии опрокинулся автобус из Санкт-Петербурга
ДТП в Эстонии: на шоссе Таллин — Нарва рейсовый автобус, который ехал в эстонскую столицу из Санкт-Петербурга, вылетел в кювет.
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Происшествия
Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области
Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Единоборства
Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой с Фергюсоном
Отец и тренер непобежденного российского бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке сына к бою с американцем Тони Фергюсоном.
Авто
В Турции впервые создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Экономика
Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев
Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Политика
В рамках обмена пленными освободили россиян, воевавших за ЛНР
Среди освобождённых в рамках обмена пленными между Киевом и восставшим Донбассом есть добровольцы из РФ, воевавшие на стороне ЛНР.
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Космос
Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Общество
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега
Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.