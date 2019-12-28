Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском28 декабря в 09:33

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК28 декабря в 08:44

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°28 декабря в 08:39

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ТАСС28 декабря в 08:56

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru28 декабря в 08:23
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Тюменский суд признал банкротом Антипинский НПЗ

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