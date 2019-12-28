Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

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РИА Новостивчера в 08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23
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В Москве простились с Галиной Волчек

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«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
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В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

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Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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Газета.Ru 10:31
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Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
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Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, при котором погибли 15 человек и еще 50 получили травмы и были госпитализированы.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
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Украинец Яремчук оправдался за выпады в адрес России

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук оправдался за выпады в адрес сборной России, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.
Газета.Ru 15:15
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
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Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

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Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года

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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну

28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
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Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
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Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Коммерсантъ вчера в 07:51
Политика

Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.
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Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ

Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.
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Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
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Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
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