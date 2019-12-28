Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем
В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Происшествия
Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, при котором погибли 15 человек и еще 50 получили травмы и были госпитализированы.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Футбол
Украинец Яремчук оправдался за выпады в адрес России
Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук оправдался за выпады в адрес сборной России, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Происшествия
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом в Эстонии
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Кино
Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Киберспорт
Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну
28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Политика
Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ
Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.