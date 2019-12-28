Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Общество
В России могут объединить все гражданские самолёты под единым брендом
Слюсарь отметил, что единая линейка под единым названием самолётов практикуется на рынке гражданской авиации и позволяет «аккумулировать инвестиции в один бренд, а не рассеивать их по многим направлениям».
Здоровье
Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники
В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
Президент России подписал закон, повышающий МРОТ
Президентом нашей страны Владимиром Путиным одобрен закон о повышении минимального размера оплаты труда – документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации В России с начала следующего года МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц, и сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал уходящего года.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Общество
Валерий Радаев призвал глав районов брать пример с мэрии Саратова
Губернатор Валерий Радаев напомнил, что в уходящем году произошло масштабное обновление регионального автопарка – от машин скорой помощи, служебных автомобилей для сельских администраций до троллейбусов и школьных автобусов.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты
В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
Кино
«Гоблин» оценил «Ведьмака» от Netflix хуже «Игры престолов»
Российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил сериал «Ведьмак», который на прошедшей неделе вышел на стриминговой платформе Netflix, хуже блокбастера HBO «Игра престолов».
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены
Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Общество
Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий
Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
Футбол
Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые стал отцом
Немецкий 27-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
Экономика
Три новых производства появятся в Новосибирской области
Футбол
Семак считает, что Кокорин поможет «Зениту» во второй части сезона
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина, которого клуб сможет дозаявить на чемпионат России в зимнее трансферное окно.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Армия и оружие
Минобороны получит модернизированные Су-34М по новому контракту
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по новому контракту с Минобороны России будет поставлять фронтовые бомбардировщики в модернизированном варианте Су-34М, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Культура
План Б: Бузова и Батрутдинов отправили финалистов домой ни с чем
29 декабря на канале ТНТ вышел финальный эпизод плана Б. Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова отвергли финалистов, отправив их домой ни с чем.
Происшествия