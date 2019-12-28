Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Общество
Гон заявил, что покинул Японию из-за «политического преследования»
Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что покинул Японию, "спасаясь от политического преследования", и подтвердил, что находится в Ливане.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака
Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
Спорт
Ласицкене резко ответила на предложение ВФЛА
Хоккей
Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ
Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объем памяти и подешевел
Наука
Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких
Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Кино
Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»
BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Происшествия
Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета
Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Армия и оружие
Завершились испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»
На Урале завершаются испытания уникального самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Благодаря исключительным технологическим разработкам, эта машина стреляет дальше, точнее и быстрее всех отечественных и зарубежных аналогов.
Кино
Как и зачем Netflix экранизировал сагу Анджея Сапковского «Ведьмак»
Под руку подпалась сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак».
Футбол
Зинченко: «Отношение к VAR? Нужно просто это принять, закрыть рот и играть»
Думаю, мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол.
Наука
Российские физики открыли новую элементарную частицу
Российские физики из института ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН в Новосибирске открыли новую элементарную частицу - псевдовекторную частицу f1.
Происшествия
В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчин, которые являются подозреваемыми в подготовке терактов.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2020 году
Если страховая пенсия по старости на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 рубля.