Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Взгляд.ру10:52

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС28 декабря в 08:56

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК28 декабря в 08:44

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском28 декабря в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Известия28 декабря в 08:53
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