Политика

КомпанияКомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАССвчера в 08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфаксвчера в 08:27

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 08:39

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 08:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 11:12
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Армия и оружие

В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции

Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:29
Политика

Зеленский пообещал продолжить работать над возвращением украинцев

Намерение продолжить работать над возвращением удерживаемых в Донбассе украинцев выразил Владимир Зеленский 29 декабря во время прямого эфира брифинга в аэропорту «Борисполь».
Красная весна 16:12
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС 16:31
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Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
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Боатенг: «Деньги являются проклятием нынешнего футбола»

Некоторые 19-летние футболисты ездят на дорогих авто, они получают деньги и счастливы.
Soccer.ru 09:43
Политика

Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии

Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Московский Комсомолец 18:31
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
РБК 27 декабря в 09:01
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
Российская газета 15:38
Футбол

Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

News.ru 14:32
Политика

Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Красная весна вчера в 21:21
Футбол

Семак: есть ли у меня доверие к судебной системе? А у вас самих есть доверие?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным.
Чемпионат 16:11
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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Авто

Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Актуальные Новости вчера в 08:01
Кино

Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры

Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
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Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 15:00
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации ГУП и МУП

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому к 2025 году в стране должны исчезнуть государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Телеканал Санкт-Петербург 09:52
Политика

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Для урегулирования спорных вопросов в рамках интеграции России и Белоруссии необходимо принятие политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Газета.Ru 14:07
Политика

Киев и Донбасс провели обмен пленными

RT на русском 08:16
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 27 декабря в 00:34
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 27 декабря в 11:41
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Технологии

Эксперты рассказали, как восстановить жёсткий диск на ПК

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Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
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