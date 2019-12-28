Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.

Космос Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.

Общество Россияне назвали самые желанные подарки от Деда Мороза Большинство россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе и близким, денег и счастья.

Единоборства Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Хоккей Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Общество Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

Общество Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

Технологии Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Происшествия Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Происшествия В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.