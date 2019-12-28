Политика
КомпанияУкраина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом». Соответствующая информация содержится на официальном сайте правительства Украины. Соглашение касается урегулирования взаимных претензий сторон.
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Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Космос
Станция NASA совершила гравитационный манёвр на орбите Венеры
Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.
Общество
Россияне назвали самые желанные подарки от Деда Мороза
Большинство россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе и близким, денег и счастья.
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатами на Новый год
Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил на своем сайте о правилах хранения главного новогоднего блюда – салатов.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
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Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Общество
В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам
В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Авто
Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля
Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
Общество
Исследование выявило, где в России пьют больше шампанского в Новый год
Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.
Общество
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Происшествия
Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине
Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Футбол
«Краснодар» вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
В начале сентября «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего 24-летний Сорокин выступал за казанцев на правах аренды.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Происшествия
В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Спорт
Ретивых занял четвертое место в спринте в гонке «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»
Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
Культура
Цискаридзе предсказал возврат к настоящему балету в новом десятилетии
Регулярное государственное финансирование должны получать только учебные заведения и театры с большой историей, которые доказали свою значимость в мире, считает Николай Цискаридзе.