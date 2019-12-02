27 ноября "Газпром" проиграл в Швеции апелляцию на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, который присудил Украине компенсацию в $2,56 млрд. Ruposters писал, что "Нафтогаз" захотел получить от России оплату долга путем прямых поставок газа.

Украина огласила условие для сохранения поставок газа из России

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