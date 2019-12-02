Политика
Ruposters.ruУкраина огласила условие для сохранения поставок газа из России
27 ноября "Газпром" проиграл в Швеции апелляцию на прошлогоднее решение Стокгольмского арбитража, который присудил Украине компенсацию в $2,56 млрд. Ruposters писал, что "Нафтогаз" захотел получить от России оплату долга путем прямых поставок газа.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины
Телеканал 360°02 декабря в 07:26
В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам
Интерфакс02 декабря в 05:30
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
RT на русском02 декабря в 05:45
Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»
Московский Комсомолец02 декабря в 07:15
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